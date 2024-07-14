İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nden “S” plaka kararı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı son birleşiminde Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılında açtığı 'S Plaka' ihalesinin meclis kararı alınmadan yapıldığı gerekçesi ile mahkemece iptal edilmesi sonrası başlayan kriz aşıldı. Hukuk, Ulaşım, Plan ve Bütçe, Esnaf, Meslek Odaları ve Tüketiciyi Koruma komisyonlarınca görüşülen önerge, Meclis'ten geçti. Belediye Başkanı Cemil Tugay'a, memurlara sosyal denge tazminatında belirlenen yasal sınırın üzerinde bir ödeme yapılmasına yönelik yasal dayanağın oluşması için yetki verilmesini içeren önerge meclisten oy birliği ile geçti. Oy birliği ile geçen karara göre sadece 280 adet "S" plakanın çalışmaya devam etmesi için üçüncü kişilere devrinin mümkün olmayacak şekilde geçici çalışma izin belgesi verilecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarı olan gençlere, ulaşım konusunda önemli bir destek sunulacak. Ülke çapında sözel, sayısal, eşit ağırlık ve yabacı dil alanlarında ilk 1000'e giren öğrencilere, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm toplu taşıma araçlarında kullanılmak üzere günlük 4 kontör (2 geliş- 2 gidiş) üzerinden aylık 120 kontör yüklü toplu taşıma kartı verilecek.