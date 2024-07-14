İzmir’deki elektrik kaçağı faciası: 29 kişi hakkında gözaltı talimatı

Son dakika İzmir haberleri... Alsancak'ta meydana gelen elektrik akımından hayatını kaybeden iki kişinin yaşadığı olayla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şunları söyledi:

"İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında Özge Ceren Deniz, Enver Dündar Başar Sokağı'ndaki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düşmüş, İnanç Öktemay da ona yardım etmek isterken akıma kapılıp arkadaşının yanına düşmüştü.

Çevredekilerin müdahalesiyle su birikintisinden çıkarılan Öktemay ve Deniz, kaldırıldıkları Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Alsancak Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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