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İzmir Urla'daki yangın kontrol altında

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

AA
İzmir Urla’daki yangın kontrol altında

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, İçmeler mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 28 arazöz, 9 su ikmal aracı, 4 dozer ve 6 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının dün akşam saat 22.50'de çıktığı ve ilk müdahalenin 23.05'te yapıldığı belirtildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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