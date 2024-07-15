Suistimale 29 gözaltı

İZMİR'İN Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz Cuma günü, yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken kaçak elektrik akımına kapılan İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz (23) hayatını kaybetmişti. Feci olaydan sonra sorumluların bulunması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 20'si GDZ Elektrik, 9'u İZSU çalışanı olduğu öğrenilen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Çalışma kapsamında şüphelilerden 15'i gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne getirildi. Burada parmak izi alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Cinayet Büro Amirliğine sevk edildi.

Gözaltı işlemi tamamlanan şüphelilerin arasında İZSU Kanal Daire Başkanı Barış Koç, GDZ Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi A.S. ile işletme yöneticisi K.A.F'nin de bulunduğu öğrenildi.

YAŞANAN OLAYDA İHMAL VAR

ÖTE yandan olaya ilişkin bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan ön rapor da ortaya çıktı. Bilirkişi incelemesine ilişkin teknik detayların yer aldığı raporda, bir besleme devresine ait kablonun yağmur tahliye mazgalı altına sıkıştığı ve yalıtımının zedelendiği, ölümlere bu bölümdeki faz toprak arızasının neden olduğu belirtildi. Besleme devrelerine ait kabloların zeminden 36 ila 45 santimetre derinlikte olduğu, temasın olduğu noktada ise bu derinliğin 15 santimetreye kadar gerilediği neredeyse mazgalın kalınlığıyla aynı seviyeye geldiğinin vurgulandığı raporda, ilgili yönetmeliğe göre ise bu derinliğin normalde 60 ila 80 santimetre olması gerektiğine dikkat çekildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi: "Kablo derinliğinin 15 santimetreye düştüğü noktada, bu kadar küçük gömülme derinliğine neden olan etken, rögar kapağı bitişiğinden geçirilen beyaz renkli drenaj borusunun kabloları kapağa doğru yükseltmesi ve bu arada kablo koruyucu borunun bu bölümde iptal edilmiş olmasıdır. İZSU uygulamalarının sonucu olan bu durumun kazanın asli nedenlerinden biri olduğu kanaatindeyiz. Kabloların 36 ve 45 santimetre aralığındaki derinliğe gömülmüş olması, kazanın yaşanmış olmasının asli nedenlerinden biri olarak Gdz Elektrik'in uygulamaları sonucu olduğu kanaatine varılmıştır. Sonuç olarak her iki kurumun ihmalleri olduğu kanaatine varılmaktadır." Yaşanan facianın ardından önce GDZ Elektrik açıklama yapmış ve bölgeden son 6 aydır bir şikayet gelmediğini belirtmişti. Kurumun açıklamasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi de, 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bölgede belediyenin yürüttüğü bir altyapı çalışmasının olmadığını açıklayarak GDZ Elektrik'i işaret etmiş, "GDZ Elektrik A.Ş.'ye ait elektrik hatlarının yapım tekniğine aykırı olarak zeminden 23 cm aşağıda döşendiği fotoğraflarla belgelenmektedir. Anılan bölgede elektrik kaçağına bağlı bir takım olumsuzluklar yaşandığına, bölge esnafının yetkili kuruma defaatle bildirim yaptığına ilişkin ifadeleri de kayıt altındadır" dedi. Elektrik dağıtım şirketi GDZ Elektrik ise ikinci bir açıklama yayınlayarak, bölgedeki elektrik şebekesi üzerine ilgili altyapı kuruluşu (İZSU) tarafından kendilerine bilgi verilmeden ve onay alınmadan yağmur suyu ızgaraları yapıldığını, bunun şebekeye zarar verdiğini savundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bölge sakinlerinin konuşmalarında uzun süredir iletildiği söylenen şikayetler, doğrudan sorumlu olan diğer kurumlara yapılmıştır. Öte yandan 9 Ocak tarihinde bölgeden farklı bir şebeke unsuruna ilişkin arıza kaydı alınmış ve ekipler tarafından sorun çözülerek kayıt kapatılmıştır" denildi.

Şebeke derinliğinin mevzuatlara uygun olmadığına yönelik iddialara da dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "5 Ocak'ta ilgili altyapı kuruluşu (İZSU) tarafından bilgi verilmeden ve onayımız olmaksızın bölgedeki elektrik şebekemiz üzerine üç yeni yağmur suyu ızgarası yapıldığı belirlenmiştir. Bu işlem öncesinde, sırasında veya sonrasında kurumumuzdan herhangi bir gözlemci talebinde kesinlikle bulunulmamıştır. Şebekemize zarar verildiği 13 Temmuz 2024 tarihinde yetkili kurumlar tarafından yapılan incelemeler sırasında da açıkça görülmüş ve kayıt altına alınmıştır."

Özge Ceren Deniz

SINAVDAN ÇIKIP ÖLÜME YAKALANDI

İZMİR'DE sağanak yağmur sonrası suyla dolan yolda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden tıp fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz'in (23) cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi. Deniz'in cenazesi, Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Göçmenler Mahallesi'ne gönderildi. Evinde helallik alınmasının ardından Deniz'in cenazesi, Garipler Mezarlığı'na götürüldü.

İnanç Öktemay

Buradaki cenaze törenine Deniz'in babası Ahmet ve annesi Mine Abi ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Deniz'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Ailenin akrabası İsmail Okan Güney, "Fakültede son sınavına girmiş ve giderken yağmura yakalanıyor. Yağmur yağarken, çocuğumuz karşıya geçerken akıma kapılıyor" diye konuştu.