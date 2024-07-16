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Haberler İzmir Gözaltı sayısı 31'e yükseldi! İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında son durum

Gözaltı sayısı 31'e yükseldi! İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında son durum

İzmir'in Konak ilçesinde geçtiğimiz günlerde iki mazgal arasındaki elektrik kablosundan çıkan akıma kapılarak Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili haklarında gözaltı kararı alınan 35 şüpheliden 31'i yakalandı.Öte yandan faciayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bölgede son çalışmanın 9 Ocak tarihinde GDZ Elektrik A.Ş. tarafından yapıldığı ve firma çalışanının kablolarla ilgili kaynak işlemi yaptığı bir fotoğraf ortaya çıktı.

AA
Gözaltı sayısı 31’e yükseldi! İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında son durum

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili haklarında gözaltı kararı alınan 35 şüpheliden 31'i yakalandı.

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 6 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verdi. Şüphelilerin 2'sinin Gdz Elektrik, 4'ünün ise İZSU çalışanı olduğu belirtildi.

İzmir'deki elektrik akımı faciasında yeni gelişme! Son çalışmayı yapan GZD Elektrik çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma kapsamında ilave gözaltı kararlarıyla birlikte toplam 35 şüpheliden 31'ini yakaladı.

Bu şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

OLAY VE SORUŞTURMA

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

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