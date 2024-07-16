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Haberler İzmir İzmir'de tefecilik operasyonunda 12 gözaltı

İzmir'de tefecilik operasyonunda 12 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kumarda borçlandırdıkları kişilere yüksek faiz oranlarıyla para vererek senet düzenleyen ve borcunu ödemeyenlere icra takibi başlatarak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.

AA
İzmir’de tefecilik operasyonunda 12 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmada ekipler, Demirbaşlar olarak bilinen suç örgütü üyelerinin kumar faaliyetlerini tefecilik suçunu işleyebilmek için paravan olarak kullandıklarını tespit etti.

Ekipler, kumarda borçlandırdıkları ve yüksek faiz oranlarıyla para verdikleri kişiler adına senet düzenledikleri ve borcunu ödemeyenlere baskı uygulayarak 40 kişiden 7 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 12 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, çok sayıda fişek, kalibre kartuşlar, şarjörler ve mağdurlar adına düzenlenmiş çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildi.

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