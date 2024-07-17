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Haberler İzmir İzmir'de sokak ortasında bıçaklı, silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

İzmir'de sokak ortasında bıçaklı, silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de iki grup arasında küfürlü tartışmada kan döküldü. Kavga sırasında 3 kişi bıçakla, 1 kişi de silahla yaralandı. Olayın ardından kaçan 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

İHA
İzmir’de sokak ortasında bıçaklı, silahlı kavga: 1’i ağır 4 yaralı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karabağlar ilçesindeki kavga, saat 00.00 sıralarında Günaltay Mahallesi 4902 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ö.G. (67), B.G. (19), Ö.Y. (67) ve İ.A. (31) sokakta bulunduğu esnada motosikletle iki kişi yanlarına gelerek gruba küfür etti. Bu sebeple başlayan tartışma kavgaya dönünce olay yerine bir otomobil geldi ve önce havaya, sonra da kalabalık gruba doğru ateş etti. Açılan ateş sonucu Ö.G. göğsünden silahla vurulurken, kavga esnasında B.G. kalçasından, Ö.Y. sırtından, İ.A. da belinden bıçaklanarak yaralandı. Silah ve bıçakla 4 kişiyi yaralayan grup ise olay yerinden kaçtı.

DURUMU KRİTİK

Çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan Ö.G., B.G. ve Ö.Y. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, İ.A. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Silahla yaralanan Ö.G.'nin durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüphelileri yakalamak için başlatılan çalışma sürüyor.

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