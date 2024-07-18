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Haberler İzmir Bergama’da yangın! Dün başlamıştı; halen devam ediyor

Bergama’da yangın! Dün başlamıştı; halen devam ediyor

İzmir'in Bergama ilçesindeki orman yangını 2'nci gününde devam ediyor. Çobanlar Mahallesi yakınlarında çıkan yangına 16 saattir 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibiyle müdahale ediliyor.

DHA
Bergama’da yangın! Dün başlamıştı; halen devam ediyor

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını 2'nci gününde devam ediyor. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın, dün saat 15.15 sıralarında Çobanlar Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

YANGINA MÜDAHALE 16'NCI SAATİNDE

Yangına müdahale yaklaşık 16 saattir devam ederken 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 ayrı yer ekibinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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