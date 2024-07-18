İzmir’de ‘casino’ operasyonu: ‘Demirbaşlar’ çetesi çökertildi

İZMİR'İN Kemalpaşa ilçesinde, 'Demirbaşlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, iddiaya göre kumar oynatarak borçlandırdıkları vatandaşlara yüksek faiz oranlarıyla para vererek senet düzenledikleri ve 40 kişiden yaklaşık 7 milyon TL para haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Adresleri belirlenen 12 şüphelinin yakalanması için sabah saat 05.30'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 94 adet 7.65 mm. çapında fişek, 34 adet 9 mm. çapında fişek, 14 adet 12.70 kalibre kartuş, 4 şarjör ve mağdurlar adına düzenlenmiş çok sayıda çek, senet ve döküman ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.