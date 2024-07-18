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Haberler İzmir İzmir'de orman yangını! Adnan Menderes Havalimanı'nda seferler aksıyor

İzmir'de orman yangını! Adnan Menderes Havalimanı'nda seferler aksıyor

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndaki bazı seferler iptal edildi. Gaziemir ile Buca arasındaki Zafer Mahallesi'nde başlayan yangına 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer ve çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Bölgede bulunan arı kovanları ve küçükbaş hayvan ağılları tahliye ediliyor.

AA
İzmir’de orman yangını! Adnan Menderes Havalimanı’nda seferler aksıyor

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndaki seferlerde bazı seferler düzenlenemiyor.

Gaziemir ile Buca ilçeleri arasındaki Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi.

Yangın nedeniyle bölgede bulunan arı kovanları ile küçükbaş hayvan ağılları tahliye ediliyor.

Ekipler, Hava Teknik Okullar Komutanlığı ile Sarnıç Piknik Alanına yaklaşan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan yangının Adnan Menderes Havalimanı'na yakın konumda olması ve yükselen duman nedeniyle uçak seferlerinde aksama yaşanıyor.

Bazı seferler ertelenirken havalimanına inecek bazı uçakların çevre havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi.

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