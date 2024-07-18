Yunan şarkıcıdan Atatürk’e ve Türk bayrağına saygısızlık!

Çeşme'de dün akşam eşine dünyada az rastlanır büyüklükte bir skandal yaşandı. Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) çocuklar yararına düzenlediği yardım konserinde şarkı söyleyecek olan Yunan şarkıcı Despina Vandi, sahnede Atatürk posteri ve Türk Bayrağı'nın olması nedeniyle konsere çıkmak istemedi.

DENİZLİ: İVEDİLİKLE TERK ETSİN

Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda yapılacak olan program, Vandi'nin bu çirkin ve kabul edilemez tavrı yüzünden iptal edildi. Konserin iptalinin ardından bir konuşma yapan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Despina Vandi'nin Çeşme'den hemen ayrılmasını istedi. TEV gönüllülerinden oluşan 25 kişilik koro, Fatma Cinpir şefliğinde "İzmir Marşı", "10. Yıl Marşı" ve "Parla" marşlarını defalarca kez seslendirerek küstah şarkıcıyı protesto etti.

Geceye katılan binlerce kişi de, alkışlarla bu saygısızlığı protesto ederken marşlara ayakta eşlik etti. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, geçtiğimiz günlerde orman yangınında 3 vatandaşın hayatını kaybetmesi nedeniyle üzgün olduğunu ve 2 gündür davetli olduğu hiçbir yere gitmediğini belirterek, şunları söyledi: "Bu hayatta eğitime en çok kıymet veren Atatürk'ün evlatlarından biri olarak bu organizasyona destek vermek için geceye katıldım. Sonra duydum ki Despina Vandi sahneye çıkmıyormuş.

Atatürk'ün posterinin ve Türk Bayrağı'nın inmesini istiyormuş! Hiç yuhalamayın, güzel nefeslerinizi yoracağınız bir insan değil. Bizim topraklarımızda hiçbir güç, ne bayrağımızı ne de Atatürk'ün posterini indirmeye yeltenemez. Bunu aklından da geçiremez. Hanımefendi ivedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin. Sakinlikle ve sükunetle. Dilerim bir daha gittiği hiçbir ülkede, o milletin bayrağını indirmeyi aklından dahi geçirmez, bu ona tarihi bir ders olur. Ben onun adına utanıyorum.