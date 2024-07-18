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Haberler İzmir Yürüten merdivenler isyan ettirdi

Yürüten merdivenler isyan ettirdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmirlilerin metro merdivenleriyle yaşadığı çile bitmek bilmiyor. Üçyol İstasyonu'nda 1 Temmuz'da yaşanan olayda, yürüyen merdiven ters yönde hareket edince 11 kişi yaralanmıştı. Başlatılan inceleme çalışmaları sebebiyle o tarihten bu yana her hafta bozulan ve bakıma alınan yürüyen merdivenler İzmirlilerin adeta kabusu oldu.

ÖZEL HABER METİN BURMALI
Yürüten merdivenler isyan ettirdi

İzmir Metrosu Üçyol İstasyonu'nda 1 Temmuz'da yürüyen merdiven ters yönde hareket edince dengesini kaybeden 11 kişi hafif şekilde yaralandı. Büyükşehir Belediyesi de sık sık arızalanarak benzer kazalara yol açan yürüyen merdivenlerde detaylı bir inceleme ve kontrol çalışması başlattı.

Bu süreçte neredeyse her hafta bozulan ve bakıma alınan yürüyen merdivenler ise İzmirlilerin adeta kabusu oldu.

Vatandaşlar, sürekli arızalanan Üçyol ile Çankaya istasyonlarındaki bitmek bilmeyen bakım çalışmaları yüzünden yürüyen merdivenlerin, yürüten merdivenlere döndüğünden dert yandı.

Üçyol Metro İstasyonu'nda vagondan inen birçok insan, sıcak havada ve özellikle mesai saatleri içerisinde yüzlerce merdiven çıktıklarını ve bu durumun kendileri için adeta bir işkenceye dönüştüğü vurguladı.

Özellikle yaşlıların merdiven çıkmakta zorlandığı göze çarparken, birçok insanın çareyi istasyonlarda sınırlı sayıda bulunan asansörlere binmekte bulduğu ancak asansörlerde de uzun kuyruklar oluştuğu ifade edildi.

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