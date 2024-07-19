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Alev savaşçıları

Buca’da dün öğlen başlayan yangın Gaziemir’e de sıçradı. Ekiplerin canhıraş mücadelesine vatandaşlar da katıldı

HABER MERKEZİ
Alev savaşçıları

YÜREKLER AĞIZLARA GELDİ

İZMİR'İN Buca ilçesinde dün 13.15'te çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Gaziemir'e ulaşan alevler, Sarnıç mahallesinde yürekleri ağızlara getirdi. Kara Kuvvetleri'ne ait 5 helikopter ile Çevik Kuvvet'e bağlı TOMA'lar da mücadeleye destek verdi.

Sarnıç Mahallesi Çamlık Caddesi üzerindeki evler tahliye edilirken, vatandaşlar da alevlere ve gökyüzünü kaplayan dumanlara aldırmadan ekiplere yardıma koştu.

Evlere yaklaşık 100 metre mesafedeki alevlere karşı vatandaşlar da müdahaleye katıldı. Vatandaşlar, yoğun duman ve yüksek sıcaklık nedeniyle zor anlar yaşadı.

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