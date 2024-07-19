Büyükşehir’de memurlar yeni teklifi kabul etmedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bünyesinde çalışan memurlar arasında kurulması planlanan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) masası yeniden dağıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Sosyal Denge Tazminatı'nda (SDT) yasal sınırı aşmak için meclisten yetki aldığı süreçte Çarşamba günü yapılan görüşmelerde ücret üzerinden anlaşma sağlanamaması sonrası eylem kararı alan yetkili sendika, Büyükşehir'in 16 bin 750 TL'lik SDT önerisini reddettiğini duyurdu.

TEKLİF ARTIŞ İÇERMİYOR

SENDİKA tarafından yapılan açıklamada, "Değerli emekçiler; toplu sözleşme sürecinin geldiği noktada 17.07.2024 tarihinde gece saatlerinde Sn. Barış Karcı tarafından kazanılmış haklarımızı yok sayan ve sadece sosyal denge tazminatı ödemesi olarak 16.750 TL tutarında ve 2025 yılı sonuna kadar artış içermeyen bir teklif sendikamıza iletilmiştir. Taleplerimizi görmezden gelen bu teklifi kabul etmiyoruz. Belediye emekçileri mücadele ederek, bedeller ödeyerek kazandığı haklarından asla vazgeçmeyecektir. Sayın Tugay'ı 21 ay boyunca sıfır zamla önerdiği teklifini, ülkenin içinde bulunduğu enflasyonist ortamı göz önünde bulundurarak revize etmeye, özgür toplu sözleşme masasını kurmaya ve sorunları her zaman diyalog yolu ile çözmek için iletişim kanallarını açık tutmaya davet ediyoruz" dedi.