Ege ve Akdeniz’de 15 Eylül’e kadar orman yangını alarmı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün çıkan ve üst risk grubunda tanımladıkları 9 yangının ekip arkadaşlarının canlarını hiçe sayarak verdikleri mücadeleyle kontrol altına alındığını belirtti.

Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında etkili olan yangın dolayısıyla İzmir'e gelen Yumaklı, yangın yönetim merkezinde çalışmalar hakkında Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den bilgi alarak helikopterle yanan alanları inceledi.

Bütün teşkilatların 15 Eylül'e kadar alarm halinde olacağını ifade eden Yumaklı, "Vatandaşlarımız olmadan biz bu mücadeleden galip çıkamayız. Mümkün olduğu kadar yangın başlatma ihtimali olan ne varsa, hangi faaliyet, hangi eylem varsa lütfen bunlardan uzak duralım. Bir şey olmaz demeyelim, oluyor." dedi.

"FARKLI ÜLKELERDE HAFTALARCA, AYLARCA HALA YANGINLARI SÜREN ÜLKELER VAR. ÇOK ŞÜKÜR BİZ BÖYLE BİR ÜLKE DEĞİLİZ"

Yumaklı, 24 saat boyunca insansız hava araçlarıyla ve yangın yönetim uçağıyla Türkiye'yi gözetlediklerini ve tespit ettikleri yangınlara en kısa zamanda müdahale ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bütün risk analizleri yapılmış durumda. Yani bizim tek istediğimiz şu, hep söylüyoruz. Yangınla mücadele etmek elbette bir performans gerektirir. görüyorsunuz farklı ülkelerde haftalarca, aylarca hala yangınları süren ülkeler var. Çok şükür biz böyle bir ülke değiliz. Hatta yardım isteyenlere de mümkün olduğu kadar elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Ancak asıl başarının yangının çıkmaması olduğunu ve bu başarının sadece bir bakanlığın, bir Orman Genel Müdürlüğü teşkilatının değil, bütün ülkeye ait olduğunu tekraren belirtmek istiyorum ve istirham ediyorum, 'bir şey olmaz' demeyelim, yangınların yüzde 90'ının insan unsurundan kaynaklandığını söylüyoruz. Bu kimi zaman o 'bir şey olmaz' denilen hususlardan, kimi zaman ihmalden kimi zaman farklı gerekçelerle çıkıyor."