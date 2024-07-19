  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de 2 can alan elektrik akımı faciasında son durum: 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı

İzmir'de 2 can alan elektrik akımı faciasında son durum: 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yolun karşısına geçmeye çalışırken elektrik akımına kapılarak can veren Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın korkunç ölümüne ilişkin Adalet Bakanı Tunç son gelişmeler hakkında açıklamada bulundu. 27 şüpheliden 14’ünün tutuklandığını belirten Tunç, "Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

İHA
İzmir’de 2 can alan elektrik akımı faciasında son durum: 27 şüpheliden 14’ü tutuklandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Bilirkişi ön raporu çerçevesinde sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İZSU Genel Müdürlüğü ve Gdz Elektrik çalışanı 27 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 7 şüpheli için ev hapsi kararı verildi. 6 kişi ise yurt dışına çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un paylaştığı bilgilere göre, İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 14'ü hakkında tutuklama kararı verildi.

Ayrıca 7 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiğini belirten Bakan Tunç yaptığı paylaşımında, "Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Hepimizi üzen olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerine yer verdi.

5 KİŞİ HAKKINDA DAHA GÖZALTI KARARI

Belge ve beyan delilleri değerlendirilerek 5 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA