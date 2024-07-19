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Haberler İzmir İzmir'de terör örgütü PKK propagandası yapanlara operasyon: 4 gözaltı

İzmir'de terör örgütü PKK propagandası yapanlara operasyon: 4 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt propagandası yapan 7 şüpheli'den 4'ü yakalandı, firari 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

HABER MERKEZİ
İzmir’de terör örgütü PKK propagandası yapanlara operasyon: 4 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun koordinesinde, Terör Suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü'nün yürüttüğü PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütlerine yönelik soruşturma başlatıldı. Terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Ekipler tarafından düzenlenen İzmir geneli eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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