İzmir Büyükşehir Belediyesi üst düzey çalışanının sır ölümü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı'ndan bu yana en yakın çalıştığı isimlerden birisi olan Haydar İnanır intihar etti. Evinde eşiyle olduğu esnada kafasına silahı dayayan İnanır'ın, tetiğe basarak hayatına son verdiği öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 31 Mart Seçimleri sonrası başkanlık koltuğuna oturduktan sonra İnanır'ı Karşıyaka Belediyesi'nden Büyükşehir'e transfer etmişti. Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü istisnai kadrosu için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ismini göndermişti. Bakanlıkta açıktan atanma talebi bulunan İnanır'ın intihar sebebi ise henüz bilinmiyor. Haydar İnanır, Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan çalışanların işe alınma sürecinde öne çıkmıştı. İnanır, eylem esnasında işçilerin yanına gelerek işe geri alınacaklarının müjdesini vermişti.

KARŞIYAKA'DAN BÜYÜKŞEHİR'E

Haydar İnanır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı'ndan bu yana birlikte çalıştığı en yakın isimlerden biriydi. İnanır, Tugay ile uzun yıllar süren işbirliği ve dostluk ilişkisi ile tanınıyordu. Olayın nedeninin henüz tam olarak bilinmediği ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde derin bir üzüntü yaşandığı öğrenildi.