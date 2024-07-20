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İzmir dahil 7 ilde dolandırıcı operasyonu: e- Devlet sitesini taklit ederek tuzağa düşürmüşler

Son dakika İzmir haberleri... İzmir dahil 7 ilde e- Devlet sitesini taklit ederek, arayüzlerini kopyalayam dolantırıcı şebeke polis ekipler tarafından çökertildi. Yapılan operasyonda 26 şüpheli tutuklanırken çok sayıda materyal ele geçirildi.

İHA
İzmir dahil 7 ilde dolandırıcı operasyonu: e- Devlet sitesini taklit ederek tuzağa düşürmüşler

Son dakika İzmir haberleri... Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, internette sözde e-devlet sitesini taklit ederek, arayüzlerini kopyalayıp işlem yapmak isteyen, vatandaşları tuzağa düşüren siber dolandırıcılar için çalışma başlattı. Ekipler, "Güvenli ödeme" bahanesiyle gönderdikleri link üzerinden sözde kredi bedeli adı altında ödeme yapanları dolandıranları tespit etti.

Polis, organize suç örgütünün, aslının neredeyse aynısı olan siteler kurarak adeta kullanıcıları hipnoz ettiğini, "dijital hipnoz" olarak adlandırılan yöntemle vatandaşları mağdur ettiğini çözdü. Suç örgütünün dijital soygun için sonraki aşamada çağrı merkezinden aradıklarını söyleyerek farklı gerekçelerle mağdurlardan tekrar para yatırmalarını istediğini belirleyip siber takibi yapan ekipler, çetenin internet üzerinden izini sürdü. Kimlik tespitleri yapılan dolandırıcıların adreslerini belirleyen ekipler, teknik takip başlattıktan sonra düğmeye bastı.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay'da organize suç örgütüne "sekte" adlı eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Aramalarda; 32 Adet cep telefonu, 12 bilgisayar, 40 simkart, 18 adet banka kartı ve çok sayıda Dijital materyale el konuldu.

26 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 şüphelinin 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.

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