İzmir’den 8 yılda 58 bin beyin göçtü

TÜİK'İN açıkladığı rakamlara göre İzmir'de 2023 yılında 2022 yılına göç edenlerin sayısı arttı. Öte yandan son 8 yılda 58 bin 387 İzmirli yurt dışına göç etti.Türkiye İstatistikleri Kurumu, 'Uluslararası Göç İstatistikleri, 2023' raporunu açıkladı. Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2023 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 35,9 azalarak 316 bin 456 kişi oldu. Göç eden nüfusun yüzde 54,2'sini erkekler, yüzde 45,8'ini ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise yüzde 36,4 ile İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u yüzde 10 ile Antalya, yüzde7,1 ile Ankara, yüzde 3,5 ile İzmir ve yüzde 2,6 ile Bursa izledi.2023'te ise İzmir'de yurt dışına 16 bin 758'i Türkiye vatandaşı olmak üzere 25 bin 325 insan göç etti. Rakamın 13 bin 345'ini erkekler ve 11 bin 980'ini kadınlar oluşturdu. Öte yandan İzmir'den göç edenler neredeyse iki katına çıktı. 2022'de göç edenlerin sayısı 13 bin 971 idi.