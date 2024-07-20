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Haberler İzmir Kokmuş balıkların içine gizlemişler! Uyuşturucu tacirlerinin çabası yine boşa gitti

Kokmuş balıkların içine gizlemişler! Uyuşturucu tacirlerinin çabası yine boşa gitti

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de uyuşturucu tacirlerine geçit vermeyen ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Otobüs terminalinde yapılan operasyonda uyuşturucuların narkotik köpekleri tarafından bulunmaması kokmuş balıkla birlikte paketledikleri ortaya çıktı.

DHA
Kokmuş balıkların içine gizlemişler! Uyuşturucu tacirlerinin çabası yine boşa gitti

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde 'torbacı' diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda İzmir Otogarı'nın da aralarında bulunduğu 2 ilçedeki toplam 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerdeki aramalarda 37 kilo esrar, 3 kilo kokain, 18 bin ecstasy ve 8 bin sentetik hap ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, otobüs terminalinde ele geçirilen kolideki uyuşturucuların narkotik köpekleri tarafından tespit edilememesi için kokmuş balıkla birlikte paketledikleri ortaya çıktı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı

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