İzmir pilot il seçildi, kentsel dönüşümün önü açıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Dünya Bankası arasında imzalanan protokole göre İzmir proje kapsamında pilot il seçildi. Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Bütçe birinci derecede deprem bölgesi üzerinde yer alan İzmir'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında kullanılacak. Üst limit 2,5 milyon TL olmak üzere; 0,69 faizle 180 ay vadeli krediler verilecek. Ayrıca üzerine kayıtlı bir konutu olmayan orta ve dar gelirli vatandaşlarımız ile şehit ve gazi yakınlarına, emeklilere ve engellilere yıllık yüzde 0,25 finansman indirimi de sağlanacak" ifadelerine yer verildi. Konu hakkında görüşlerine başvurduğumuz yapı sektörü temsilcileri İzmir'in pilot il seçilmesinin önemine dikkat çekerek, daha yaşanabilir bir İzmir için kentsel dönüşümün önünün açılacağını vurguladı.

COORDİNAT YAPI KURUCU ORTAĞI CANER TAN: EVİNİ YENİLETMEK İSTEYENLERE FIRSAT

Kentsel dönüşümden faydalanmak isteyen insanlar finans konusunda sıkıntı yaşıyordu. Verilen bu destek kredisi kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir fırsat. Bunun ilgililer tarafından vatandaşlara doğru şekilde anlatılması gerekiyor. İzmir gibi deprem bölgesinde oturanlara evlerini yenilemeleri için önemli bir imkan sunuldu. Bu krediyle müteahhitler hak ediş yöntemiyle ödeme alacaklar ve inşaat süresince de binaların sağlamlıkları kontrol edilecek. Evini kentsel dönüşüme dahil eden kişiler için hem güvenli hem de uygun ödeme koşulları sunulacak. Bu kredi yapı sektörü için de hareketlenme sağlayacak.

TANYER YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MÜNİR TANYER: ŞEHRİMİZ VE SEKTÖR İÇİN ÖNEMLİ GELİŞME

Açıklanan kentsel dönüşüm kredisi hem İzmir hem de sektör için çok önemli. Evini yenilemek isteyen vatandaşların krediye daha rahat ve uygun koşullarda ulaşması durağanlaşan yapı sektörü için önemli bir destek sağlayacak. Hem vatandaşlarımız daha sağlam konutlarda oturacak; hem de İzmir kentsel dönüşümle birlikte daha yaşanabilir bir nitelik kazanacak. Vatandaşların konut ihtiyaçlarını giderebilmeleri için sektörün teşvik edilmesi önem taşıyor. İzmir'de kentsel dönüşüm projelerinin artırılması ve yeni imarlı arsaların kullanıma açılması gerekli. Gayrimenkul sektörü her şeye rağmen en çok kazandıran yatırım aracıdır. Tanyer Yapı olarak 30 yıldır sektörde güçlenerek ve büyüyerek hizmetlerimizi sürdürüyoruz.

SİRİUS YAPI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI BARIŞ ÖNCÜ: KREDİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLMELİ

Açıklanan kredi desteği yaraya merhem olmakla birlikte sektörün geneline hitap etmiyor. Kentsel dönüşüm için krediye ihtiyacı olan vatandaşlarımız için ise önemli bir fırsat sunuyor. Bu kredi yaklaşık 5 bin konutun dönüştürülmesi için yeterli olacaktır. Fakat İzmir'in yapı stoğunun yüzde 65'inin dönüştürülmesi gerektiğini de biliyoruz. Bu konuda verilen teşvik miktarı artırılmalı. Yapı sektöründe kentsel dönüşüm yapan firmalar yalnızca yüzde 5 civarında. Bu kredi sektörün geneline fayda sağlamayacak. Yalnızca belli bir kısım vatandaşın kullanımına sunulacak. Bu durum da aslında iyi bir başlangıç olmasına rağmen; kredi kapsamının genişletilmesi gerektiğini düşünüyorum.