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Haberler İzmir İzmir’de anne ve kızını yaralayan baba serbest

İzmir’de anne ve kızını yaralayan baba serbest

D.A, babasının polisler tarafından gözaltına alınmadan önce gizlice kanlı kıyafetlerini değiştirdiğini ve bıçağı yıkadığını vurgulayarak, babasının serbest bırakılmasından büyük endişe duyduğunu dile getirdi.

HABER MERKEZİ
İzmir’de anne ve kızını yaralayan baba serbest
İZMİR Bornova'da D.A. adlı şahıs öz kızı D.A'nın boğazını kesmeye kalktı. Kızını korumaya çalışan anne H.A. ise elinden yaralandı. Gözaltına alınan zanlı D.A. hakkında bir aylık uzaklaştırma kararı verildiği ve zanlının serbest bırakıldığı öğrenildi. Duruma tepki gösteren annekız "ölmek istemiyoruz" dedi. D.A, babası D.A'nın çocukluğundan bu yana kendine ve annesine şiddet uyguladığını savundu. Babasından gördüğü fiziksel şiddetten kaçarak evlendiğini söyleyen D.A, eşinin dolandırıcılık suçundan tutuklanmasının ardından boşandığını ve iki çocuğu ile birlikte babasının evine dönmek zorunda kaldığını dile getirdi. Gördüğü şiddetin bıçaklanma boyutuna ulaştığını belirterek babasının serbest bırakılmasından endişe duyduğunu belirtti.
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