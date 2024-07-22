İzmir’de anne ve kızını yaralayan baba serbest

İZMİR Bornova'da D.A. adlı şahıs öz kızı D.A'nın boğazını kesmeye kalktı. Kızını korumaya çalışan anne H.A. ise elinden yaralandı. Gözaltına alınan zanlı D.A. hakkında bir aylık uzaklaştırma kararı verildiği ve zanlının serbest bırakıldığı öğrenildi. Duruma tepki gösteren annekız "ölmek istemiyoruz" dedi. D.A, babası D.A'nın çocukluğundan bu yana kendine ve annesine şiddet uyguladığını savundu. Babasından gördüğü fiziksel şiddetten kaçarak evlendiğini söyleyen D.A, eşinin dolandırıcılık suçundan tutuklanmasının ardından boşandığını ve iki çocuğu ile birlikte babasının evine dönmek zorunda kaldığını dile getirdi. Gördüğü şiddetin bıçaklanma boyutuna ulaştığını belirterek babasının serbest bırakılmasından endişe duyduğunu belirtti.