Kordon’un hali içler acısı

KORDON İşadamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, İzmir'in simgesi Kordon ile ilgili açıklamalar yaptı. Kordon'da her gün bir adli olay yaşandığını, gürültünün dayanılmaz boyutlara ulaştığını, 40-50 kişilik grupların dev kabinlerle gecenin bir vaktine kadar bangır bangır müzik eşliğinde eğlendiğini anlatan Şanlı, "Bu gidişle yakında Kordon'da kına gecesi, nişan, düğün gibi etkinlikler de görürüz" ironisini yaptı.

Kordon'da her gece kabus yaşandığına vurgu yapan Şanlı, Kordon'daki köpek yoğunluğuna da değindi: "Buradaki köpeklerin çoğu küpeli değil. İnsanlar bakamadıkları köpeklerini Kordon'a bırakıp gidiyorlar. Kordon'da insanlar bisikletleriyle spor yapıyorlar, koşu yapıyorlar. Köpekler, o insanların kendilerinden kaçtıklarını düşünerek saldırıyorlar. İnsanlar spor yapmaya korkar oldu. O kadar çok köpek var ki, görmeniz lazım. Limana yakın yerde bir çocuk parkı var, köpekler orayı mesken tutmuş. Çocuklar haliyle korkuyorlar. Köpeklerin yaşam yerlerinin, barınakların iyileştirilmesi gerekiyor."