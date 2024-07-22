Tire’de boğaları sıcak bile engellemedi

Gün boyu renkli görüntülere sahne olan güreşleri Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, başkan yardımcıları Yalçın Kaya, Hüseyin Zincircioğlu, Tire Süt Kooperatifi Başkanı Osman Öztürk, AK Parti Tire İlçe Başkanı A. Kadir Uğurlu, AK Parti Tire Gençlik Kolları Başkanı Burak İşer protokol tribününden izledi.
Büyük bir çekişmeye sahne olan boğa güreşleri sonunda dereceye giren boğaların sahiplerine kupaları verildi.
Güreşleri sıcak havaya rağmen binlerce güreş sever takip ederken, alana kurulan stantlarda yerel ürünler ve el sanatları sergilendi.
Katılımcılar, güreşlerin yanı sıra Tire'nin kültürel zenginliklerini de keşfetme fırsatı buldu.