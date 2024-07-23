Çiğli’nin emekçilerine genel merkez eziyeti

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın geçtiğimiz ay herhangi bir gerekçe olmadan 147 personeli işten çıkarması ilçeyi karıştırdı. Çiğli'de haftalardır devam eden protestolar, Ankara'ya taşındı. Genel merkezin önünde adalet nöbetine başlayan 25 kişilik mağdur grup, parti yönetiminin umursamazlığına isyan etti.

TUVALETLERİ KULLANAMIYORLAR

1 haftadır genel merkez önündeki kaldırımlarda yatıp kalkan çalışanlar, işlerini geri alana kadar eyleme devam edeceklerini dile getirdi. Bu süreçte parti yönetiminin mağdur çalışanlara katı muamelesi ise tepkilere yol açtı. İşçiler, genel merkezin ne bahçesine ne de tuvaletine girebildiklerini dile getirerek, "Kendi partimizin genel merkezine bizi sokmuyorlar. Şu hali bize reva gördüler" diyerek serzenişlerini dile getirdi.

Genel merkez önündeki nöbete katılan ve haklarını sonuna kadar arayacaklarını vurgulayan mağdur belediye personeli Fadime Akgül, "İlk gün Özgür Özel ile bir görüşmemiz oldu. Durumu anlattık. 'İlçe başkanıyla görüşeceğim. Geri dönün. Burada perişan olursunuz' dedi. 1 haftadır bize tek bir geri dönüş bile olmadı. Arkadaşlarımız hamama gidip temizleniyor. Tek bir kişi bile iletişime geçmiyor. Kendi partimizin binasına alınmıyoruz. Kendi partimizin bahçesine, tuvaletine bile bizi sokmuyorlar" dedi.

SORGUSUZ SUALSİZ KIYIM

ÇİĞLİ Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın seçimden önce "kimseyi işten atmama" sözü verdiğini belirten Akgül, "Belediye başkanı seçilmesinin akabinde 100 gün geçmeden işçi kıyımı yapıldı. 147 kişi ekmeğinden oldu. Ortada hiçbir gerekçe yok. 'Son dönemde alınanlar işten çıkarıldı' diye bir açıklaması oldu. İşten çıkarılanların çoğu 3-4 yıllık çalışanlar. Bunların 104'ü kadın. Engelli annesi olan var, gazi annesi olan var, hamile olan var, evini geçindiren var. Çok büyük bir kıyım yaşandı" diye konuştu.