İzmir Dikili’deki site sakinlerinden arıtma tesisi eylemi

İzmir'in Dikili ilçesi Kabakum mevkiindeki Müsellim Deresi'ne karışan kanalizasyon atıklarının denize ulaşarak sağlıklarını tehdit ettiğini ve çevre kirliliğine neden olduğunu ileri süren bölge sakinleri, yaptıkları basın açıklamasında bölgeye arıtma tesisi yapılmasını istedi.

Müsellim Deresi'nin aktığı Polyak Sitesi'nde Müsellim Köprüsü'nde toplanan Polyak, Yazgülü, Öğretmenler, Burak Yar, Işıkkent, 105 Evler, Gurup Kent, Bankacılar başta olmak üzere çevredeki birçok sitede oturan yaklaşık 400 kişi, köprü üzerinde alkışlı eylem yaptı. Eyleme yoldan geçen araç sahipleri de korna çalarak destek verdi. Site sakinleri, öncelikli olarak Müsellim Deresi'ne karışan kanalizasyon atıklarının önüne geçilmesi için derenin ıslah edilmesini istediklerini dile getirdi.

Grup adına basın açıklaması yapan Bankacılar Sitesi yöneticisi Necla Çöpür, "Temiz bir çevrede yaşamak vatandaşlık hakkıdır. Bunun mücadelesini vermek de aynı şekilde insanlık görevidir. Bizler yıllardır bu dere için mücadele veriyoruz. Ancak gelinen nokta karşımızdadır. Geçen süre içinde değil çözüm üretilmesi, sorun katlanarak arttı. Bir zamanlar masmavi olan deremiz, şimdilerde kapkara akmakta. Kurbağaların sesleri kesildi, kaplumbağalar bahçelerimizi ziyaret etmiyor, neden? Farkında mısınız? Sayın yetkililer yaşam bitiyor artık, canlar bir bir yok oluyor. Bu denizde bir zamanlar mavi bayrak dalgalanıyordu. Şimdi denize girmek bir cesaret gerektiriyor. Kokudan bu sıcaklarda kapımızı, penceremizi açamaz olduk. Şimdiye kadar başvurmadığımız kurum kalmadı, bize verilen cevap hep aynı; 'Ceza yazıyoruz ama caydırıcı olmuyor.' O zaman biz de diyoruz ki çözüm yanlış yerde aranıyor, fabrikalara ceza yazarak, köyleri, siteleri cezalandırarak deremizi, denizimizi kurtaramazsınız. Nüfusun gün ve gün arttığı bir zamanda deremiz acil olarak ıslah edilmelidir. Dikili ilçesinin biyolojik atık su arıtma projesinin ivedilikle hayata geçirilmesi gerekmektedir. Biz sitelerin de bu projeye dahil edilmesi gerekmektedir. Görülsün artık kaybedecek zaman kalmadı. Denizimiz öldükten sonra geriye dönüş olmayacaktır. Lütfen bize huzurumuzu geri verin, temiz denizimizi geri verin" dedi.

Derenin yanında evi bulunan Polyak Sitesi sakinlerinden Mesude Kurtyılmaz ise şunları söyledi:

"Ben 1989'dan beri burada oturuyorum. Bu dereden denizden balık gelirdi. Balık avlardık. Son dört yıldır gece gündüz kokudan duramıyoruz, özelikle iki haftadır da kanalizasyon gazı tabir edebileceğim bir koku evimizin içine giriyor, uyuyamıyoruz. Buna bir çözüm bulunması lazım. Bu pislik olduğu gibi denize gidiyor, denizde yüzen bizlerin vücutlarında alerjiden yaralar çıkmaya başladı. Lütfen yetkililere sesleniyorum, buna bir çözüm bulunmalı."