Şenol İpek’ten elektrik isyanı

Elektrik kesintileri nedeniyle buzdolabı da bozulan İpek, yaşadığı maddi ve manevi zarar için Gediz Elektrik Dağıtım Şirketi'ne dava açtıklarını söyledi. Aynı sokak üzerinde bulunan birçok işletmede elektriğin olmaması yüzünden restoranlardaki rezervasyonlar da iptal edildi.

HER SENE AYNI SORUN

Bu sorunun her sene yaşandığını ancak nedense kalıcı bir çözümün getirilmediğini belirten Şenol İpek, "10 gündür elektrik fazlarında problem var. Sürekli gidip geliyor. Bütün esnaf günlerdir 186 nolu çağrı merkezini arıyoruz. Her seferinde 'Arıza var idare edin' diyorlar. Yiyecek dolaplarının da soğuğu muhafaza etmek için belli bir süresi var. Artık bir noktadan sonra ısınmaya başlamış ve içindeki bütün mezeler, ürünler bozulmuş. Hepsini çöpe döktük" siteminde bulundu.

ÖNLEM ALMAK ZOR MU?

Dolapların yeniden aktif hale gelebilmesi için rica minnet jeneratör bulduklarını söyleyen İpek, "Bu konunun sadece basit bir elektrik kesintisi olduğunu da düşünmüyorum. Bunun araştırılması gerektiğini savunuyorum. Önlem almak bu kadar zor mu" dedi.