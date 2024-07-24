İZSU önünde sendikalı işçiler eylem yaptı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, ESHOT ve İZSU Genel Müdürlüklerinde görev yapan yaklaşık 7 bin memuru örgütlü olduğu Tüm Bel Sen ile izmir büyükşehir belediye yönetimi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi krize dönüştü. Hafta başında yeni eylem planını açıklayan sendika İZSU Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Tüm Bel Sen üyesi Salih Deniz Islakoğlu "Emekçilere son olarak 2025 yılı sonuna kadar zamsız bir şekilde 16 bin 750 lira sosyal denge tazminatı teklif edilmiştir. Biz bu kararı asla kabul etmediğimizi sayın Cemil Tugay'a ifade ettik. Biz CHP'nin önüne niye yürüdük? Çünkü belediye bürokratlarını, belediye başkanını karşımızda toplu sözleşme masasında göremedik. Biz toplu sözleşme masasının kurulması için CHP'yi göreve davet ettik. Dün itibariyle bize yetkinin CHP Genel Merkezi'nde olduğu TİS için genel merkezin onay vermesi gerektiği söylendi. Bunu asla kabul etmiyoruz. Biz bu belediyede siyasi bir yönetim anlayışını kabul etmiyoruz" diye konuştu.