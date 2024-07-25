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İzmir'de tedirgin eden görüntü! Yüzlercesinin ölüsü kıyıya vurdu

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Gölcük Gölü'nde yüzlerce balık ölü olarak kıyıya vurdu. Bakımsızlık ve ilgisizlikle dikkat çeken gölde balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor. Yetkililer su numuneleri alırken, ölümler vatandaşları tedirgin etti. Esnaf, gölde daha fazla ilgi gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

İHA
İzmir’de tedirgin eden görüntü! Yüzlercesinin ölüsü kıyıya vurdu

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Gölcük Gölü'nde, yüzlerce balık ölü olarak kıyıya vururken, yetkililer balık ölümlerinin nedenini araştırıyor.

Ödemiş ilçesinde, özellikle hafta sonu ziyaretçilerin akınına uğrayan Gölcük Gölü, şu sıralar bakımsızlığı ve ilgisizliğiyle dikkat çekiyor. Doğa harikası gölde ise son zamanlarda balık ölümleri yaşanıyor. Göldeki yüzlerce balığın ölü olarak kıyıya vurduğu görülürken, ölümler vatandaşları tedirgin etti. Konuyla ilgili gölden numune alındığı ve ölümlerin nedeninin araştırıldığı belirtildi.

İşletmecilik yapan Semih Akçam, balık ölümleri nedeniyle üzgün olduğunu söyleyerek, "Ölümleri görünce yetkilere haber verdim ve suyun analizi yapıldı" dedi. Yine farklı bölge esnafı da, daha çok ilgi gösterilmesi gerektiğini aktardı.

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