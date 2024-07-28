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İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Son dakika İzmir haberleri... Menderes ilçesinde bir motosiklet ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde can verdi. Feci kazada 6 kişi de yaralandı.

İHA
İzmir’de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Kaza, Menderes ilçesinde meydana geldi. Gümüldür'den Menderes istikametine giden yolda meydana gelen kazaya bir motosiklet ve 4 otomobil karıştı.

Zincirleme kazada motosiklet sürücüsü Emre Altan (39) hayatını kaybederken, otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken, Altan'ın cansız bedeni savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Menderes Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süreliğine tek şeritten verildi.

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