EŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ...

İZMİR'İN Tire ilçesi, yürekleri sızlatan bir aile dramına sahne oldu. 2017'de dillere destan bir düğünle evlendiği eşi ile mutlu bir evliliği olan 27 yaşındaki Kader Nacak'ın hayatı 18 Şubat gecesi aldığı acı haberle bir anda karardı.

Trajik olayların yaşanmasıyla beş ay içinde hem eşini hem de bebeğini kaybeden anne Kader Nacak'ın yaşadığı dramı ise 'Kader'e bak' dedirtti. Acılı annenin cenazedeki feryatları yürek dağladı

Canından çok sevdiği eşi Fevzi Nacak (34), bir eğlence mekanında çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak can vermişti. Kader hanım eşsiz, 4 yaşında oğlu 'Yiğit' ise babasız kalmıştı.

Yeni Asır'ın, 19 Şubat'ta, 'Berber Fevzi'ye yazık oldu' başlığıyla yayınladığı haberin altından göz yaşartan bir dram ortaya çıktı.

Kalbinin delik olduğu tespit edilince ameliyat için İzmir'e getirilen minik Fevzi, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Tire'deki cenaze töreninde herkes gözyaşlarına boğuldu.

BEBEĞİNİ DE KAYBETTİ

BU acı olayın ardından çiftin ikinci bir çocuk beklediği ve talihsiz kadının 5 aylık hamile olduğu anlaşılmıştı. Kader Nacak, olaydan 3 buçuk ay sonra ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Erken doğan minik bebeğe ölen eşinin ismini verdi. Ancak talihsizlikler genç kadının peşini bir türlü bırakmadı. Kalbi delik olan bebek, henüz birkaç günlükken ameliyat edilmesine rağmen yaşama tutunamadı.