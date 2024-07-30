Bu canın hesabını kim verecek?

SOKAK hayvanları ile ilgili kamuoyunda tepkilere neden olan 17 maddelik "Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile ilgili görüşmeler Meclis Genel Kurulu'nda devam ederken İzmir'den acı bir haber geldi. Pazar gecesi motosikletle Kuşadası'ndan Selçuk'a dönen 3 arkadaş, Pamucak mevkiinde sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Panikle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan arkadaşlardan Mertcan Beydemir (18), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İKİ ARKADAŞI YARALANDI

GEÇTİĞİMİZ hafta diplomasını alarak baba mesleği berberliğe başladığı öğrenilen talihsiz gencin ölümü, Meclis'te yasa teklifinin görüşmelerinde terör estirenleri akıllara getirdi. Beydemir'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından dün Tahsinağa Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Selçuk Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Aynı kazada yaralanan Bayram Öğürce'nin durumunun iyi olduğu ancak yoğun bakımda tutulduğu, diğer yaralı Uğur Toğan'ın durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.