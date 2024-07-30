Memurlar yeniden iş bırakıyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası arasındaki sosyal denge tazminatını içeren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine memurlar yeniden iş bırakacaklarını açıkladı. Sendika 31 Temmuz Çarşamba günü memurların tam gün iş bırakacağı belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT ve İZSU genel müdürlüklerinde görevli kamu emekçileri ile bu işyerlerinde örgütlü Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi Büyükşehir arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan tıkanma üzerine başlayan eylemler sürüyor. 31 Temmuz'da tam gün iş bırakacak memurlar saat 11:00'de Kültürpark 4 No'lu Hol'de toplanıp Egemenlik Binası'na yürüyüş gerçekleştirecek.