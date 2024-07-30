Metro ve tramvayda Baykuş seferleri iptal

İZMİR'İN gece ulaşımında önemli bir rol oynayan Baykuş seferlerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Baykuş seferleri metro ve tramvay seferleri için kaldırıldı. İzmir'in gece ulaşımını sağlayan ve 7/24 yaşayan bir şehir olmasını amaçlayan Baykuş seferlerinde önemli bir değişikliğe gidildi. Cuma'yı Cumartesi'ye ve Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gecelerde metro ve tramvaylarda saat başı baykuş seferleri yapılıyordu. Alınan karara göre metro ve tramvaylarda Baykuş seferleri kaldırıldı. Baykuş seferlerinin önceden olduğu gibi sadece otobüsler üzerinden devam edeceği belirtildi.