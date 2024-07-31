135 vatandaş tahliye edilmişti! İzmir Urla’daki yangın kontrol altında

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Urla'daki yangın 19 saat süren müdahelenin ardından kontrol altına alındı. İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Urla Yağcılar Mahallesi'nde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir." bilgisini verdi.

"FEDAKARCA GÖREV YAPAN TÜM PERSONELE TEŞEKKÜR"

Bölgede çalışmaların sürdüğünü aktaran Elban, "Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, yangının kontrol altına alınmasında gayret ve özveriyle fedakarca görev yapan tüm personelimize teşekkür ederim. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza tekraren geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 19 saat sonra kontrol altına alınan yangınla ilgili ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Gece saatlerinde yangın bölgesine giden İzmir Valisi Süleyman Elban ise yangının mangal kömürü üretim yerinden sıçrayan kıvılcım nedeniyle başladığının tahmin edildiğini ve işletme sahibi İ.A.'nın (33) savcılık talimatıyla gözaltına alındığını bildirmişti. Ayrıca Elban, "Yangına, 10 dakika içerisinde hava ekiplerimizle, ardından da karadan müdahalemiz başladı. Sahil Güvenliğimiz botlarıyla 15 vatandaşımızı da tahliye ettik. 29 karavanda ve 7 evde de 135 vatandaşımızın hızlıca can güvenliği açısından risk oluşmaması amacıyla tahliyelerini sağladık" ifadelerini kullanmıştı.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangına Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 8 yer ekibi ile müdahale edildi.

Havadan ve karadan gece boyunca yapılan çalışmalar sonucunda alevler kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

11 EV TAHLİYE EDİLDİ, 7 KARAVAN ÇEKİLDİ

Yangında alevlerin tehdit ettiği bölgede bulunan 11 ev tedbir amaçlı boşaltılırken, Papaz Koyu'nda bulunan 7 karavan ise çekildi. Koyda çadır kuran vatandaşlar ise sahil güvenlik botları ile bölgeden uzaklaştırıldı.