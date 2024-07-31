2024 Dünya Kupası’nda İzmirli mimar Selin’in imzası olacak

İZMİRLİ Selin Özaşık, İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden 2021 yılında birincilikle mezun oldu. Eğitimine yurt dışında devam etmeye karar veren Özaşık, İngiltere'de yüksek lisans yaptı. Genç yaşında eğitimindeki hızlı yükselişle dikkat çeken, deneyim kazanırken çevresini de geliştiren Özaşık, yüksek lisansı bitirir bitirmez uluslararası şirketlerin radarına girdi. Yaşamını İngiltere'de sürdürmeye karar veren Özaşık, dünyanın pek çok noktasında ofisi bulunan Populous'un Londra'daki merkezinde kariyerine başladı. Futbolla özdeşleşen ülkelerin başında gelen İngiltere'de, sıra dışı bir kariyer yolculuğuna imza atan Özaşık, FIFA 2034 için Suudi Arabistan'da bulunan statların yenilenmesi, tasarımsal olarak özgün bir kimliğe bürünmesi ve dev etkinliğe hazır hale gelmesi için çalışıyor.