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Haberler İzmir Yeni Asır yazdı, belediye başkanı o ismi görevden aldı

Yeni Asır yazdı, belediye başkanı o ismi görevden aldı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaretleri nedeniyle ismi kamuoyunda çok tartışılan Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kıraç'ı görevden aldı. Çiçek, aynı zamanda CHP meclis üyesi olan Kıraç'ı görevden alarak tartışmalar da son noktayı koymuş oldu.

METİN BURMALI
Yeni Asır yazdı, belediye başkanı o ismi görevden aldı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de CHP Menderes İlçe Teşkilatı'nda bir dönem yöneticilik yapan İsa Çetintürk, geçtiğimiz günlerde Menderes Belediyesi'nde başkan yardımcısı ve CHP meclis üyesi olan Fatih Kıraç'ın geçmişte partisine ihanet ve hakaret ettiğini iddia ederek sosyal medya yazışmalarını ifşa etti.

Çetintürk, paylaşımlarında Kıraç'ın CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret edip, parti aleyhine çalıştığını iddia etti.

Yeni Asır'ın gündeme getirdiği haberin ardından partinin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı ve CHP İzmir İl Başkanlığı devreye girdi. Parti içinde olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek de kamuoyundaki tepkiler üzerine harekete geçti.

Başkan Yardımcısı Fatih Kıraç, Başkan İlkay Çiçek'in talimatı ile görevinden alındı.

Çiçek tartışmalara son noktayı koyarken, halen CHP meclis üyesi olan Kıraç ile ilgili CHP İzmir İl Başkanlığı'nın ise nasıl bir yol izleyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

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