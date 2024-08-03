Türkiye’nin diri fay haritası güncellendi! İzmir en riskli iller arasında

MTA'nın yenilenen Diri Fay Haritası, deprem araştırmaları ve önlemlerinde önemli bir rehber niteliğinde. Türkiye'nin dört bir yanındaki kurum ve kuruluşlar, bu haritayı kullanarak deprem riskine karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olmayı hedefliyor.

Türkiye, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları kuşağında yer alıyor. Doğu Anadolu Fayı, Maraş Üçlü Bitişmesi'nden başlayarak, Kuzey Anadolu Fayı ile birleştiği Karlıova Üçlü Bitişmesi'nde son buluyor. Bu hat, Hatay'dan başlayıp, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Muş üzerinden geçerek Erzincan'a ulaşıyor ve burada Kuzey Anadolu Fayı ile birleşiyor.

24 İL FAY HATTI ÜZERİNDE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) göre, Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Ege Bölgesi Graben Sistemi üzerinde 6'şar, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 4 ve diğer faylar üzerinde 8 olmak üzere 24 ilin kent merkezi doğrudan aktif fay üzerinde bulunuyor. Ayrıca 80'den fazla ilçe de direkt aktif fay hatları üzerinde yer alıyor.

KUZEY ANADOLU VE EGE BÖLGESİ FAY HATLARI

Türkiye'nin kuzey kesiminde doğu-batı doğrultusunda uzanan Kuzey Anadolu Fay Hattı, Saros Körfezi'nden başlayıp, Aras Vadisi'ne kadar uzanıyor.Bu fay hattı Gelibolu, Marmara Denizi, İzmit Körfezi, Adapazarı, Düzce, Bolu, Merzifon, Erzincan, Erzurum ve Van üzerinden geçiyor.

Ege Bölgesi'nde ise Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes ovaları boyunca diri fay hatları uzanıyor.

Bu hatlar Ayvalık, Dikili, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta ve Akşehir'i kapsıyor.

BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

MTA Diri Fay Haritası'na göre, İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce...

Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye ve Siirt birinci derece riskli bölgeler arasında yer alıyor.

İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman...

Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum ise ikinci derece riskli bölgeler arasında bulunuyor.

ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in bazı bölgeleri... Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir ise üçüncü derece riskli bölgeler arasında yer alıyor.

EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

Deprem riskinin en az olduğu iller arasında Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman bulunuyor.