Eşrefpaşa Hastanesi’ne modern ek bina geliyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesinin ek hizmet binası için 7 Ağustos'ta temel atma töreni düzenlenecek. 7 katlı inşa edilecek ek hizmet binası, İzmirlilere tam teşekküllü sağlık hizmeti verecek. 100 yılı aşkın bir süredir İzmirlilere sağlık hizmeti veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesinin bazı birimleri, 30 Ekim 2020'deki İzmir depremi nedeniyle hasar almıştı. Hastanenin tam kapasiteyle İzmirlilere hizmet vermesi amacıyla zemin katla beraber 7 katlı yeni bina yapılacak. Bu sayede İzmirliler, alanında uzman doktorların verdiği sağlık hizmeti ile modern ve tam teşekküllü bir belediye hastanesine kavuşmuş olacak. Projenin ihale bedelinin 549 milyon lira olduğu öğrenilen ek hizmet binasının bir buçuk yılda tamamlanması planlanıyor. Bina; acil servis, teknik birimler, morg, kafeterya, 24 yataklı hasta servisi, 26 yataklı kadın doğum servisi, 6 yataklı yoğun bakım servisi, 6 ameliyat salonu ve ameliyathane servisi, yemekhane, toplantı salonları ve merkezi sterilizasyon bölümlerinden oluşacak.