Çiğli işçilerinden Özel’e protesto

DÜN gerçekleştirilen CHP Kadın Kolları Kurultayı'nda CHP lideri Özgür Özel konuşma yaparken Çiğli Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler "İşimizi geri istiyoruz" sloganlarıyla protesto ettiler. Protestoya tepki gösteren Özel işçilerin salondan çıkarılmasını istedi.

Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı'nda konuşma yapmak için sahneye çıktığında, Çiğli Belediyesinden işten çıkartılan işçiler tarafından alkış ve düdükle protesto edildi. İşçiler "İşimizi geri istiyoruz" sloganları attılar.

'SALONDAN ATIN' TALİMATI

ÖZEL sloganlar üzerine işçilere tepki gösterirken eylemcileri salondan atılması talimatı verdi. Kürsüde açıklamalarda bulunan Özel şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlar, Kadın Kolları Kongresi'ni lütfen başka amaçlara alet etmeyin. Çok rica ediyorum, lütfen. Burada uzunca bir emeğin karşılığını almak için toplanmış CHP Kadın Örgütü varken, onların sesine başka bir ses karıştırmak, doğru değil.

Güvenlik arkadaşlar, arkadaşlara yardımcı olun. Ben sizi her ortamda dinliyorum, yine dinlerim. Ama burası Kadın Kolları Kongresi. Burayı provoke ettirmem. Alın erkek arkadaşları dışarıya. Bula bula bu örgütün bu kadar emeğinin taçlandırılacağı bu toplantıyı mı buldunuz provoke etmek için."

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

ÖTE yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çiğli Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerle ilgili müfettiş görevlendirildiğini bildirdi. Bakanlıktan, yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Konuyla ilgili gerekli incelemelerin yapılması için bir süre önce Bakanlığımız tarafından müfettiş görevlendirilmiş olup, müfettişlerimiz olayla ilgili incelemelerini hassasiyetle sürdürmektedir. Bakanlık olarak konuyu yakından takip ediyoruz."