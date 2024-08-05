Önce kıyım yaptı sonra tatile çıktı

İzmir'de belediyelerde yaşanan işten çıkarmaların son adresi Kemalpaşa Belediyesi oldu. Yaşanan duruma, işçilerin üyesi olduğu DİSK Genel İş İzmir 7 Nolu Şube'den tepki geldi. Geçen Cuma günü mesainin bitişiyle birlikte belediyenin farklı birimlerinde çalışan KEM-BEL şirket işçisi 150 işçinin iş sözleşmesi sonlandırılmış ve işçilere işten çıkarmalara dair bir gerekçe sunulmamıştı.

ÇIKIŞLARI SMS İLE ÖĞRENDİLER

İşçi çıkarmalarda ise 'toplu işten çıkarma' kodu kullanılmıştı. Sadece temizlik biriminde 63 işçinin işten çıkarıldığı öğrendi. Çıkarılan işçilerin tamamına yakınının önceki Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı döneminde işbaşı yaptığı öğrenilirken yine çıkarılan önemli bir kısmının CHP üyesi olması da dikkat çekti. Belediye Başkanı Mehmet Türkmen'in ise işten çıkarma kararı aldıktan sonra izne çıktığı öğrenildi.

CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen'in, belediyedeki işçi kıyımından sonra tatile çıkması büyük tepki çekti

NEDEN YENİ İŞÇİLER ALINIYOR?

Sendika ise bugün mesai başlangıcı ile birlikte eyleme başlama kararı aldı. Sendika olarak bütün işçileri belediye binası önüne çağırdıklarını belirten Şube Başkanı Özgür Genç, Cuma günü işten çıkarma işlemlerine müdahil olmak için belediye olduklarını ancak muhattap bulamadıklarını belirtti. Genç, "Yakın zamanda belediye başkanı ve bürokrasisinin uzun süreli izin aldığını ve belediye gelmeyeceğini öğrendik. Bizler Cuma günü çıkışa müsaade etmemek için bütün belediyedeydik ancak orada bir çıkış işlemi göremedik. Ancak akşam tablo ortaya çıktı. Bazıları SGK'dan gelen SMS'le öğrendi, bazıları da e-devlet üzerinden yaptıkları kontrolle öğrendiler" dedi.

Sendika Şube Başkanı Özgür Genç, işten çıkarmalarla ilgili belediyede muhatap bulamadıklarını belirterek, "Başkanın uzun süreli izin aldığını öğrendik" dedi.

İşten çıkarmalardan önce yeni işçi alımlarının olduğunu da kaydeden Başkan Genç, "Başkan ekonomik gerekçelerle işten çıkarmaları yaptığını savunsa da işten çıkarmalardan iki gün önce çok sayıda işçi alımı yapıldı. Madem ekonomik sorunlar var neden yeni işçi alımları yapılıyor. Tahminimizce bir önceki belediye başkanı döneminde alınanların tırpanlandığını düşünüyoruz. Ya da bir yakını, meclis üyesi tanıdığı olmayan işçilerin işten çıkarıldığını görüyoruz. Mücadelemizi büyüteceğiz" dedi.

KEMALPAŞA HALKI DA CEZALANDIRILIYOR

İŞÇİ çıkarmalarla birlikte Kemalpaşa halkının ve çocuklarının da cezalandırıldığını ifade eden Sendika Şube Başkanı Genç, "İşten çıkarılanlar arasında belediye dershanelerinde, kreşlerinde ve spor okullarında çalışan öğretmenler de var. Çocuklar buralarda üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Kreşler kadınların üretime katılması için katkı sağlıyor" dedi.