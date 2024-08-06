Batı Nil Virüsü bir haftada 6 can aldı

Türkiye'nin dünyaca ünlü destinasyonlarında yer alan Bodrum ve Çeşme'de astronomik otel ve restoran fiyatları nedeni ile yaz sezonu boş geçti. Gözde tatil beldelerinde fiyatlar el yakınca yerli turistler de çareyi kapı vizesinin uygulandığı Yunan adalarına gitmekte buldu.

İnsanlar akın akın adalara giderken, uzmanlar son günlerde Yunanistan'da 6 kişinin ölümüne yol açan ve sivrisineklerden bulaşan Batı Nil virüsüne karşı tatilcileri uyardı.

UZMANLAR UYARI YAPTI

Çeşme ve Bodrum başta olmak üzere turizm bölgelerindeki otel, kafe ve restoran işletmecileri, bu yılki enflasyonist ortamı fırsat bilerek fiyatlarına yüzde 90'ın üzerinde arttırdı. Fiyatlardaki astronomik artış turizm sezonunun en yoğun olduğu dönemde gözde tatil beldelerindeki birçok işletmenin boş kalmasına yol açtı.

Bu yıl nasıl tatil yapacağını düşünen yerli turistler ise çareyi ülkemize göre fiyatlarının daha uygun olduğunu düşündüğü Yunan adalarında buldu. Yaz sezonu başında Yunanistan'ın kapıda vize uygulamasını hayata geçirmesi ile birlikte birçok vatandaş, Ege'deki Yunan adalarına akın etti. Uzmanlar ise fiyatlara öfkelenip zamlardan kaçarken, Yunanistan'da sağlığınızdan olmayın uyarısında bulundu.

İsrail'de de bu yıl 738 kişide Batı Nil Virüsü tespit edildiği, virüse yakalanan 51 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

YAŞLILAR İÇİN BÜYÜK TEHLİKE

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından açıklamaya göre Yunanistan'da 2024 yılında Batı Nil virüsü vakaları görülmeye başladı. Bu vakalarda ülkenin farklı noktalarında 6 kişinin öldüğü açıklandı. İlk olarak 1937 yılında Uganda'nın Batı Nil Bölgesi'nde görülen Batı Nil virüsünün iklim değişikliği nedeni ile bu yıl daha erken görülmeye başladığı ifade edildi. Sivrisinekler yoluyla yayılan Batı Nil virüsünün özellikle yaşlı ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için daha riskli olduğu kaydedildi. Öte yandan İsrail'de de bu yıl 738 kişide Batı Nil virüsü tespit edildiği, virüse yakalanan 51 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.