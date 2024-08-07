Yüzyılın vurguncusuna şikayetçi akını

İzmir'de, yüzde 17 ila 20 oranında yüksek kar vaadiyle, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklanan Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı (34) için 600'den fazla kişinin şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Türk Ceza Kanunu'nun 158/1 h Maddesi'nce düzenlenen nitelikli dolandırıcılık suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Ocakçı ve diğer zanlılarla ile birlikte iddianamenin tamamlanması için MASAK raporu bekleniyor.

KİTABINI YAZMIŞ

Suçun ve zararın miktarı göz önünde bulundurularak en üst seviye olan 7 yıl olmak üzere her bir şikayetçi için ayrı ayrı olmak üzere Sedat Ocakçı hakkında 4 bin 200 yıl hakkında hapis cezası isteneceği iddia edildi. Milyarlarca liralık vurgun yapan Ocakçı'nın, vurgunun kitabını yazdığı ortaya çıkmıştı. FETÖ üyeliğinden ihraç asker Ocakçı'nın "Algoritmaların İzinde Borsa - Kazançlı Yatırımların Sırrı" isimli bir kitap yazdığı ve bu kitabın piyasada tükendiği öğrenilmişti. Ocakçı'nın kitabında "uykunuzda bile para kazanacaksınız" şeklindeki ifadeleri ile kaleme aldığı vurgun kitabında mağdurların beynini yıkadığı da iddia edilmişti.

3 BİNE YAKIN İSİM HALA SUSKUN

İZMİR başta olmak üzere birçok ilde binlerce kişiyi dolandırdıkları gerekçesi ile haklarında gözaltı kararı verilen Sedat Ocakçı, eşi Seçilay Ocakçı ile birlikte yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu sırada Adana'da yakalanarak tutuklanmıştı.

Sedat-Seçilay Ocakçı çifti Adana'da gözaltına alınmıştı. FETÖ'den ihraç asker olan Sedat Ocakçı tutuklu yargılanıyor.

Eski FETÖ'cü üsteğmenin yüzyılın vurgununda Masak raporlarına göre 6 milyar liranın üzerinde bir vurgun yaptığı öğrenildi. Öte yandan evraklarda 3 bine yakın kişinin isimlerinin şirket dokümanlarından belirlendiği ve bu isimlerin şikayete gelmedikleri belirtildi.