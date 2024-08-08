İzmir AK Parti’den Tire’ye çıkarma

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Teşkilat Başkanı Rahmi Taştan, İl Başkan Vekili ve Siyasi Hukuki İşler Başkanı Mahmut Badem, İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kaya, İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, İl Yönetim Kurulu Üyesi Cumhur Katrancı ve Tire Koordinatörü Oğuzhan Çelik, Tire'de parti binasında ilçe yönetimi ile biraraya geldi. Tire'nin sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantı yaklaşık bir saat sürdü. İlçenin gelişmesi ve kalkınmasına yönelik birçok önemli konular masaya yatırıldı.

Toplantının ardından Başkan Saygılı ve beraberindeki heyet, Tire Engelliler Derneği Başkan Yardımcısı İzzettin Şeker'in evine konuk oldu. Engelli bireylerin karşılaştığı zorlukları yerinde görmek ve çözüm önerilerini değerlendirmek amacıyla gerçekleşen ziyarette, Başkan Saygılı ailenin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Daha sonra, 1995 yılında Tunceli'nin Ovacık ilçesinde vatani görevini yaparken şehit düşen Jandarma Komando Asteğmen Burhan Aktürk'ün baba ocağını ziyaret eden heyet, şehidin babasına Kur'an-ı Kerim ve bayrak takdim etti. Bilal Saygılı, şehit babası ile bir süre sohbet ederek, vatan için canını feda eden kahramanlarımızın her zaman hatırlanacağını ve ailelerinin yanında olacaklarını belirtti.

Ziyaretlerin ardından bir restoranda Küçük Menderes ilçe başkanlarının katılımıyla genişletilmiş ilçe başkanları toplantısı yapıldı. Toplantıda, ortak sorunlar ve çözüm yolları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın liderliğinde, bölgenin kalkınması ve halkın refahı için yapılacak çalışmaların yol haritası belirlendi.

Tire ziyaretiyle ilgili memnuniyetini dile getiren AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Tire kadim bir şehir. Biz Tire'yi önemsiyoruz. İlçe Başkanımız Tire için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyor. Bizler de Tire için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Tire'nin her alanda gelişmesi için gereken tüm desteği sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Tire İlçe Başkanı A. Kadir Uğurlu da "Bilal Saygılı Başkanımızın Tire'ye olan ilgisi ve desteği bizler için büyük bir motivasyon kaynağıdır. Kendisinin liderliğinde, Tire'nin sorunlarını çözme konusunda kararlıyız. Gerçekleştirilen ziyaretler ve toplantılar, ilçemiz için atılacak adımların ne kadar doğru ve yerinde olduğunun bir göstergesidir. Bilal Saygılı Başkanım ve ekibine, ilçemize gösterdikleri ilgi ve destek için teşekkürlerimi sunuyorum. Tire'nin kalkınması ve halkımızın refahı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.