‘Ağaç kesmek yerine projeyi değiştirdik’

MENEMEN Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Ege'nin en büyük kütüphanesinin kaba inşaatının tamamlandığını belirterek çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Kütüphanelerin büyüklük ve içerik bakımından ilklerle dolu olduğuna dikkat çeken Başkan Pehlivan, "8 bin 500 metrekarelik alanda temelini attığımız Ulukent Kütüphanemiz için proje alanında bulunan bir ağacı kesmemiz gerekiyordu. Mimar arkadaşlarla görüşerek projeyi içine ağacı dâhil edecek şekilde yeni baştan planladık. Yok etmek yerine projemizi değiştirdik. Aynı kütüphanemizde elektrik enerjisini güneş panellerinden karşılamak için hazırlık yapıyoruz. Her yönüyle doğa dostu olan projelerimizi Menemen'imiz ve İzmirimiz, bölgemizin hizmetine açacağımız günler için hazırlıyoruz" dedi.

Eğitime verdiği desteklerle örnek gösterilen Menemen Belediyesi, ilçede öncelikle gençlerin ve çocukların yoğun olarak yararlanacağı kütüphanelerin yapımına devam ediyor.