  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir

‘Ağaç kesmek yerine projeyi değiştirdik’

Yapımına başlanan kütüphane, ağaçlar kesilmesin diye yeniden projelendirildi.

HABER MERKEZİ
‘Ağaç kesmek yerine projeyi değiştirdik’

MENEMEN Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Ege'nin en büyük kütüphanesinin kaba inşaatının tamamlandığını belirterek çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Kütüphanelerin büyüklük ve içerik bakımından ilklerle dolu olduğuna dikkat çeken Başkan Pehlivan, "8 bin 500 metrekarelik alanda temelini attığımız Ulukent Kütüphanemiz için proje alanında bulunan bir ağacı kesmemiz gerekiyordu. Mimar arkadaşlarla görüşerek projeyi içine ağacı dâhil edecek şekilde yeni baştan planladık. Yok etmek yerine projemizi değiştirdik. Aynı kütüphanemizde elektrik enerjisini güneş panellerinden karşılamak için hazırlık yapıyoruz. Her yönüyle doğa dostu olan projelerimizi Menemen'imiz ve İzmirimiz, bölgemizin hizmetine açacağımız günler için hazırlıyoruz" dedi.

Eğitime verdiği desteklerle örnek gösterilen Menemen Belediyesi, ilçede öncelikle gençlerin ve çocukların yoğun olarak yararlanacağı kütüphanelerin yapımına devam ediyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA