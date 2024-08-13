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Haberler İzmir

İzmir'de hobi bahçesi kararı! O tarihe kadar yıkılacak

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Menderes ilçesinde kanuna aykırı olarak yapıldığı tespit edilen 156 hobi bahçesi için yıkım kararı verildi. Hobi bahçelerinin yıkımı için 16 Ağustos Cuma gününe kadar süre verildi.

AA
İzmir’de hobi bahçesi kararı! O tarihe kadar yıkılacak

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Menderes ilçesinde kanuna aykırı inşa edildikleri belirlenen 156 hobi bahçesinin yıkılacağı bildirildi.

Menderes Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 156 yapının Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun hobi bahçeleri ile ilgili maddelerine aykırı inşa edildiğinin belirlendiği vurgulandı.

Yıkım kararının ilgililere tebliğ edildiği kaydedilerek, "Tamamlanan prosedürlerin ardından yıkım işlemine başlanacaktı ancak vatandaşlar ek süre talebinde bulundu. Vatandaşın mağdur olmaması için 16 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar süre tanındı. Bu sürenin tamamlanmasının ardından yıkım kararı alınan tüm yapılar yıkılacak." ifadeleri kullanıldı.

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