İzmir’de depremde yıkılan tarihi Yıkık Camii yeniden inşa ediliyor

Son dakika İzmir haberleri... 2020 yılında İzmir'de gerçekleşen depremde hasar gören ve yıkım kararı verilen, İzmir'in Karabağlar ilçesindeki tarihi Yıkık Camii yeniden inşa ediliyor. Tarihi caminin temel atma töreni gerçekleştirildi. 30 Ekim 2020'de İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depremde ağır hasar gören, yıkım kararının ardından yeniden inşa edilmek üzere yıkılan tarihi Yıkık Camii için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Karabağlar ilçesinde bulunan inşaat alanında gerçekleşen törene, Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, AK Parti 27. Dönem İzmir Milletvekili Necip Nasır, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürü Özgür Arslan, müftülük görevlileri, hayırseverler ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleşirken, cami inşaatının temelinde kurban kesildi. Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer, cami inşaatına maddi katkı sağlayan hayırseverlere plaket takdim etti.