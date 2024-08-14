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Haberler İzmir

İmar müdürünü vuran suç makinesi yakalandı

METİN BURMALI
İmar müdürünü vuran suç makinesi yakalandı
İzmir'de Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen'i silahla bacağından yaralayan Murat Özcan ile kendisine yardımcı olan Y.A. isimli kadın polis tarafından yakalandı. Şüpheliye yardım ettiği öne sürülen Y.A. adli kontrolle serbest kalırken, 'Adam yaralama', 'Tehdit', 'Hırsızlık' ve 'Gasp' gibi birçok suçtan toplam 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Özcan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, 8 Ağustos'ta meydana geldi. Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen, silahlı saldırıya uğradı. Dikmen, bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldıran Dikmen, tedavisinin ardından taburcu edildi.
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