Karşıyaka’da Cumhur İttifakı’ndan olağanüstü meclis çağrısı

Karşıyaka Belediyesi şirketi Kent A.Ş.'de çalışan 93 kişinin sendika kararı olmadan eylem yaptığı gerekçesi ile iş akitlerine son verilmesine AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinden tepki geldi. Karşıyaka Belediyesi Cumhur İttifakı meclis üyeleri işçi kıyımı ile ilgili harekete geçerek, Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'a Olağanüstü Meclis çağrısında bulundu.

Karşıyaka Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hasan Ünal, "Kent A.Ş'de görevli ve içlerinde 20-25 yıllık belediye çalışanı olan 93 işçinin işten atılması, üstelik 25/2 gibi 'yüz kızartıcı suçlar' maddesinden atılması ne vicdana ne de ahlaka sığmamaktadır. Bu maddeden 93 kişiyi işten atamazsınız. Bu demek oluyor ki bir daha işe girmeyin, tazminat alamayın ve aç kalın. Nerede kaldı sosyal belediyeciliğiniz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi AK Parti Meclis üyesi Hasan Ünal, hem işçilerin haksız yere çıkartılmasına hem de işten çıkartılma gerekçelerine tepki gösterdi.

Meclis üyeleri ile birlikte topladıkları imzalarla birlikte Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal'ı Olağanüstü Meclis toplantısına davet ettiklerini ifade eden Ünal, "Kent A.Ş'de görevli ve içlerinde 20-25 yıllık belediye çalışanı olan 93 işçinin işten atılması, üstelik 25/2 gibi 'yüz kızartıcı suçlar' maddesinden atılması ne vicdana ne de ahlaka sığmamaktadır. Bu maddeden 93 kişiyi işten atamazsınız.

Bu demek oluyor ki bir daha işe girmeyin, tazminat alamayın ve aç kalın. Biz de Karşıyaka Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri olarak, bugün aşağıda imzalı dilekçemizle, Belediye Meclisini olağanüstü toplantıya davet ettik. Hak, hukuk ve adalet deyip, insanların geri dönüşümsüz iş akdini sonlandırmak, ne hakka, ne hukuka ne de adalete sığmamaktadır. Nerede kaldı sosyal belediyeciliğiniz" diye konuştu.